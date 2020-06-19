По Святцам 20 июня День Ангела у Александра, Анны, Афанасия, Богдана, Бориса, Валентина, Валерии, Василия, Вениамина, Виктора, Владимира, Григория, Давида, Зинаиды, Ивана, Игнатия, Калерии, Льва, Максима, Марии, Михаила, Николая, Павла, Петра, Степана, Тараса, Фёдора, Федота.

Рожденные в этот день умеют увидеть все лучшее в людях вокруг себя и оценить красоту окружающего мира. Они жизнерадостны и позитивны. Очень искренние, они любят жизнь и умеют радоваться каждому дню. Очень легки в общении, в их компании всегда уютно, потому что они излучают внутреннее спокойствие. Именинники этого дня наделены прекрасно развитой интуицией. Они тонко чувствуют людей, обладают способностью понимать и сострадать, потому становятся хорошими друзьями. У некоторых рожденных 20 июня способность не делать вселенской трагедии из неприятностей порой перерастает в безразличие, но это скорее исключение из правил.

Поздравляем именинников!