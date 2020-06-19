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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Санду просит Нэстасе успокоиться

19 июня
12:11 2020
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Майя Санду в ходе передачи на телеканале N4 сказала, что считает себя наилучшим кандидатом в президенты от правой оппозиции.

Пока в Партии «Действие и солидарность», которую возглавляет бывшая премьер-министр, с претендентом на пост главы государства не определились. Окончательное решение будет принято в начале июля. Санду считает, что нет ничего страшного в том, что от правых на выборы пойдет несколько человек. «Судя по опросам, шансы Андрея Нэстасе (Партия «Платформа DA», ред.) на победу в этих выборах невысоки. Если бы он пользовался более широкой поддержкой граждан, мы бы поддержали его. Сейчас ему следует успокоиться и воздержаться от необоснованных наскоков на нас», – полагает Санду.

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