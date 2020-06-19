Во время визита в Россию, в конце июня, Игорь Додон намерен обсудить три блока вопросов, одним из которых является сохранение преференциального режима для экспорта в РФ молдавских фруктов.

«Эти пошлины 1,5 года назад были отменены по моей договоренности с господином Путиным. Так что среди первых вопросов, которые я обсужу с Путиным и Козаком, будет просьба к российской стороне продлить эти льготы. Какова цена вопроса? Ежегодно это 400-500 млн леев. К примеру, 200 000 тонн яблок, которые мы экспортируем в Россию, лей с лишним таможенная пошлина, выходит уже 250-300 млн леев, которые остаются дома…Так и с винами – они сейчас тоже экспортируются без пошлин. Очень важно, чтобы эти льготы продлили до конца года», – пояснил Додон.

Второй вопрос, отметил глава государства, касается так называемых «дозволов». Президент намерен договориться об увеличении количества разрешений для молдавского грузового транспорта. Также на повестке дня будет российский кредит и дополнительная поддержка для РМ.

«Это сложный вопрос, так как Молдова, к сожалению, по инициативе ряда популистов в парламенте упустила возможность получить российский кредит. Речь идет более чем о 4 млрд леев, которые уже должны были поступить в бюджет. У российской стороны есть вопрос: “Мы еще раз подпишем, и вы еще раз заблокируете в парламенте?”. Это деликатная тема, которую я намерен обсудить», – добавил Додон.

Прокомментировал Игорь Додон и участие в Параде Победы 75 военных из Молдовы. Президент сообщил, что никаких нарушений в этом нет, а обвинения некоторых депутатов он назвал нелогичными.

«К примеру, в прошлом году я делегировал молдавских военных из почетного караула на национальный праздник Румынии – традиционный, в начале декабря. В этом году было принято решение направить их в РФ. Так в чем проблема? Они были и на Западе и на Востоке. Во-вторых, все отправились за 14 дней до события. Там их размещают отдельно на 14 дней карантина, учитывая риски, связанные с COVID. Так что я уверен, что наши военные представят РМ на самом высоком профессиональном уровне и вернутся здоровыми домой», – подытожил глава государства.