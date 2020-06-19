Игорь Додон заявил, что группа Канду действует подло и цинично, требуя отставки министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну

Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» рассказал, что глава ведомства справилась с ситуацией, спровоцированной пандемией, в очень сложных условиях – при почти разрушенной системе здравоохранения.

«Эти умники, которые продались и сбежали из ДПМ, выдвинули требование об отставке в отношении госпожи Думбрэвяну. Я считаю это ударом ниже пояса. Думбрэвяну справляется с пандемией в очень сложных условиях, когда медицинская система была разрушена всеми министрами, включая и бывшую, которая сейчас у Канду. Госпожа Думбрэвяну справилась в сложной ситуации, а вы вызываете ее на «ковер», как кто-то сказал в парламенте. Это издевательство. Так могли поступить только подлые и бездушные люди. Это очень низко со стороны Канду и его команды», – с сожалением сказал Додон.

Президент считает, что министр здравоохранения достаточно подготовлена и может ответить на любой вопрос депутатов.