Пятница, 19 июня 2020, 15:03

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Президент Молдовы назвал подлым и циничным демарш группы Канду

19 июня
11:41 2020
Версия для печати

Игорь Додон заявил, что группа Канду действует подло и цинично, требуя отставки министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну

Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» рассказал, что глава ведомства справилась с ситуацией, спровоцированной пандемией, в очень сложных условиях – при почти разрушенной системе здравоохранения.

«Эти умники, которые продались и сбежали из ДПМ, выдвинули требование об отставке в отношении госпожи Думбрэвяну. Я считаю это ударом ниже пояса. Думбрэвяну справляется с пандемией в очень сложных условиях, когда медицинская система была разрушена всеми министрами, включая и бывшую, которая сейчас у Канду. Госпожа Думбрэвяну справилась в сложной ситуации, а вы вызываете ее на «ковер», как кто-то сказал в парламенте. Это издевательство. Так могли поступить только подлые и бездушные люди. Это очень низко со стороны Канду и его команды», – с сожалением сказал Додон.

Президент считает, что министр здравоохранения достаточно подготовлена и может ответить на любой вопрос депутатов.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,28+0,95%
EUR19,36+0,90%
GBP21,40+0,61%
UAH0,64+0,50%
RON4,00+0,88%
RUB0,25+1,65%

Курсы валют в MDL на 19.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд