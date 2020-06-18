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Газета "Кишиневские новости"

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Вместо домашнего задания – археологическая находка

18 июня
21:41 2020
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Иногда лениться полезно

Двенадцатилетнему Каталю МакДонаху из Ирландии очень не хотелось делать уроки. Вместо этого он решил искупаться в озере рядом со свои домом.

И сделал удивительную находку. Совсем недалеко от берега, занесенная грязью, лежала старинная лодка. Когда ее усилиями всей семьи МакДонахов вытащили на берег, оказалось, что длина лодки – пять метров.

О находке сообщили археологам, которые определили, что возраст лодки – около четырех тысяч лет, она была изготовлена, по мнению специалистов, в 2000 году до нашей эры, то есть в эпоху неолита. Для лучшей сохранности артефакта до момента, когда его можно будет тщательно изучить, археологи рекомендовали снова погрузить лодку в озеро, пишет «The Irish Independent».

Вот как иногда бывает полезно лениться!     

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