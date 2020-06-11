Рождение человека – чудо! И кем вырастет этот маленький новорожденный человечек, зависит от множества составляющих. Гены, процесс воспитания малыша с самых первых дней – это то, что целиком и полностью зависит от родителей. Но есть и то, что человеку неподвластно. Здесь и черты характера, которые зависят от знака зодиака, от положения планет в момент рождения, от их активности, а еще от дня недели, когда пришел в этот мир Человек.

По ведической астрологии, каждый день недели находится под неусыпным контролем одной из планет.

Лунный понедельник

Рожденные в понедельник получили в дар от Луны доброту и мягкосердечность. Это люди с ярким внутренним миром, чувственные и эмоциональные. У них хорошо развита интуиция и обладают они богатым воображением.

Но как Луна имеет обратную сторону, так и лунные люди получают изнанку эмоциональности – впечатлительность, которая заставляет все проблемы принимать близко к сердцу.

Марсианский вторник

Рожденные во вторник – дети Марса. А это значит – неугасаемая активность и бесстрашие. Сообразительные и легкие на подъем, умные и уверенные в себе, они способны генерировать огромное количество идей. Самые лучшие свои проекты они сразу берутся воплощать в жизнь, так как хорошо знают поговорку: куй железо пока горячо.

Излишне самоуверенные и способные на провокации (истинные дети Марса) – что частенько становится преградой на пути к успеху.

Меркурианская среда

Рожденные в среду – настоящие Меркурианцы – умны и талантливы. Способные ученики, они легко преуспевают во всех сферах. Если же любовь к наукам в них не пробудили с детства, жизнь все равно заставит их учиться. Это будет несложно, так как они с легкостью приспосабливаются к ситуации, находя во всем положительные стороны.

Их слабая сторона: если что-то посчитают для себя неважным, «глубоко копать» не будут. Потому какие-то вещи придется переделывать или переучивать.

Юпитерианский четверг

Рожденные в четверг – баловни судьбы! Удача всегда где-то рядом! А справедливость – их второе имя! Яркие, волевые и уверенные в себе. Добиваются всего, о чем мечтают. Успешны не только в деловой сфере, они прекрасно ладят с окружающими, строят замечательные семьи и умеют дружить.

Порой Госпожа Удача может снести «крышу», и юпитерианцы впадают в крайности. Когда самоуверенность зашкаливает – попробуйте обуздать ее, это пойдет на пользу.

Венерианская пятница

Рожденные в пятницу – настоящие дети Венеры – одной из самых ярких планет. Они истинные ценители прекрасного, умеющие и стремящиеся окружить себя красотой во всех ее проявлениях. Они не совсем земные – про таких говорят: не от мира сего. Поклонники всех видов искусств. Женщины – очень яркие и женственные натуры.

Не лучшие черты рожденных в пятницу – тщеславие, порой высокомерие. Иногда эти ценители прекрасного могут забывать о морали.

Сатурнова суббота

Рожденные в субботу твердо стоят на ногах и очень уверенно идут к цели. А главное – всегда добиваются успеха, так как все их шаги последовательны. Крепкая психика и масса очень сильных положительных черт – самостоятельность, выдержка, самообладание, вера в себя – делают их успешными в жизни.

Их слабая сторона – полное отсутствие эмоций. Если в деловых вопросах это иногда даже помогает, то в дружбе и любви – это явный недостаток.

Солнечное воскресение

Рожденные в воскресенье – хозяева жизни! Каждый ощущает себя Солнцем – и не меньше! Их твердое убеждение: все самое лучшее в этой жизни – для них! Волевые и способные повести за собой, они всегда активны и готовы в любой момент начать действовать. Безусловные лидеры.

Самоуверенность и эгоизм, необдуманность высказываний и оценок порой вызывает обиду даже в самом близком окружении. Это может существенно проредить ряды друзей и единомышленников.