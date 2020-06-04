В мэрии Кишинева разработан проект решения, согласно которому за приготовление барбекю/шашлыков во дворах жилых домов, езду на велосипедах по газонам и расклейку объявлений в неположенных местах горожан будут штрафовать, сообщает publlika.md

Денежное взыскание за неподобающее поведение может составить 1800 леев. При этом в мэрии намерены обязать руководство районов города оборудовать для проведения пикников специальные места. Местные власти могут вводить новые должности в штатное расписание, чтобы контролировать поведение жителей микрорайонов города.