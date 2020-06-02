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Газета "Кишиневские новости"

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Президент вручил награды Молдовы достойным

Президент вручил награды Молдовы достойным
02 июня
21:11 2020
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Игорь Додон во время визита в Единецкой район вручил врачам местной больницы Почетные дипломы Президента. Глава государства поблагодарил персонал лечебного учреждения за профессионализм и преданность делу. Кроме того, глава государства сообщил медикам о запланированном в нынешнем году повышении зарплат.

В тот же день президент отправился в гости к жителю района – ветерану Великой Отечественной войны Ивану Николаевичу Томчаку. Ему 95 лет, на фронт он отправился в 1944 году, участвовал в боях в Венгрии, был дважды ранен. После войны вступил в колхоз, в котором проработал много лет. Президент выразил ему благодарность за вклад в Великую Победу и вручил высшую награду Молдовы – Орден Республики.

В рамках рабочей поездки в Единцы, Игорь Додон встретился с председателем района Николаем Мельником и обсудили актуальные вопросы развития региона, в том числе строительство и ремонт дорог, социальную инфраструктуру и сельское хозяйство.

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