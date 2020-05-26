Луна во Льве. Этот день раскрывает скрытые способности и таланты.

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 27 мая?

В этот день вы способны переделать множество дел. Ваша бьющая ключом энергия поможет избавиться от «хвостов», отложенных в долгий ящик, и обеспечить приличный задел на будущее. Проведите ударно среду, и вторая половина недели пройдет без авралов. А еще этот день способен разбудить в вас азарт, захочется пощекотать нервы – не стоит идти на авантюры, они могут вам, в прямом смысле, дорого стоить. Решение серьезных финансовых вопросов лучше перенести. Прислушайтесь к себе – этот день раскрывает скрытые способности и таланты, а обостренная интуиция подскажет выход из сложной ситуации.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!