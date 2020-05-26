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Газета "Кишиневские новости"

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Болгария протягивает руку помощи Молдове в борьбе с COVID-19

26 мая
18:01 2020
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Сегодня, 26 мая, состоялась церемония передачи гуманитарной помощи, оказанной Республике Молдова правительством Болгарии с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19 и оказания поддержки медицинскому персоналу в борьбе с инфекцией.

В комплекте гуманитарной помощи, стоимостью 22 728 евро, 500 комбинезонов, 500 защитных очков, 500 шлемов. Представитель Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ поблагодарил правительство Болгарии за ценную поддержку, оказанную нашей стране.

«Болгария полностью привержена поддержке Молдовы в борьбе с пандемией. Я имею честь от имени правительства Болгарии передать гуманитарную помощь медицинской системе Республики Молдова. Только вместе мы можем быть сильнее», – отметил присутствовавший на церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в РМ Евгений Стойчев.

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