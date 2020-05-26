Бедоно – деревушка в провинции Индонезии Центральная Ява – когда-то была домом для более чем 200 семей. Но сейчас островок стремительно уходит под воду. Репортеры BBC отправились в гости к последней семье тонущей деревни.

Семья Пасижи – сама женщина и четыре ее сына – посадили мангровые деревья вокруг дома, спасающие их остров. Их дом давно могло унести в открытое море. Леса – единственное, что удерживает размываемый грунт и позволяет дому «оставаться на плаву». Глава семейства сказала, что не может переехать, потому что она не хочет, чтобы ее родная деревня ушла под воду, превратившись в историю.

С 2003 года береговая линия острова Ява сместилась почти на 2 км. Ученые заявляют, что виной всему глобальное потепление и повышение уровня моря.