После начала кризиса в сфере туризма, связанного с пандемией коронавируса, многие слоны Таиланда рискуют оказаться без пропитания и, как следствие, умереть, передает BBC.

Пандемия вынудила смотрителей слонов вернуться со своими стадами в родные деревни, где они могут культивировать растения для пропитания больших питомцев. Путешествие в 160 км – не самое простое. Неизвестно, смогут ли все слоны преодолеть это расстояние в условиях отсутствия пищи.

В туристической индустрии Таиланда занято порядка 3000 слонов. Иностранные туристы готовы тратить большие суммы для того, чтобы посмотреть их выступление, рассмотреть их вблизи, посещая слоновьи фермы. Закон Таиланда не защищает права рабочих слонов в должной степени. Из-за бездействия властей слоны могут серьезно пострадать.