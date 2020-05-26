Это произошло во время визита главы государства, который посетил лечебное учреждение, чтобы ознакомиться с предпринятыми мерами по противодействию COVID-19

Игорь Додон также встретился с предпринимателями региона, с которыми обсудил проблемы, возникшие из-за эпидемии. Президент заверил, что государство предпринимает и будет предпринимать меры по поддержке бизнес-сообщества. Также в рамках визита в Кагульский район глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны – Александром Кокош, Ильей Аксеновым, которым были вручены Ордена Республики.

Игорь Додон посетил и две многодетные семьи. В одной из них – Фриджиой – воспитывают тройню, а в другой – четверых детей, один из которых испытывает проблемы со здоровьем. Глава государства вручил всем подарки и игрушки. Также с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей обсуждалась реализация инфраструктурных проектов.