Ученые, занимающиеся вопросом Covid-19 в Великобритании, выяснили, что виной резкому скачку заражений стали мартовские скачки.

Опрос, в котором приняли участие миллионы граждан, помог обнаружить, что вспышки заражений коронавирусом имели место сразу после мартовского фестиваля в Челтнеме – мероприятие, посвященное лошадиным скачкам, где собралось более 250 000 человек.

Тремя месяцами ранее спортивные мероприятия в Великобритании проходили по расписанию, несмотря на стремительно растущее количество зараженных вирусом по миру. В отличие от других европейских государств, Великобритания не стала отменять спортивные мероприятия.