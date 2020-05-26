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Газета "Кишиневские новости"

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Ищите лошадь! Что стало причиной вспышки Covid-19 в Британии

Ищите лошадь! Что стало причиной вспышки Covid-19 в Британии
26 мая
16:41 2020
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Ученые, занимающиеся вопросом Covid-19 в Великобритании, выяснили, что виной резкому скачку заражений стали мартовские скачки.

Опрос, в котором приняли участие миллионы граждан, помог обнаружить, что вспышки заражений коронавирусом имели место сразу после мартовского фестиваля в Челтнеме – мероприятие, посвященное лошадиным скачкам, где собралось более 250 000 человек.

Тремя месяцами ранее спортивные мероприятия в Великобритании проходили по расписанию, несмотря на стремительно растущее количество зараженных вирусом по миру. В отличие от других европейских государств, Великобритания не стала отменять спортивные мероприятия.

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