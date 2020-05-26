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Газета "Кишиневские новости"

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Трамп принимал смертельные лекарства для профилактики от COVID-19!

Трамп принимал смертельные лекарства для профилактики от COVID-19!
26 мая
12:31 2020
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Два лекарственных препарата – гидроксихлорохин и хлорохин – которые активно изучались как потенциально способные излечивать от нового коронавируса, оказались не просто неэффективными, а повышающими смертность от COVID-19.

Ученые проанализировали данные почти 100 тысяч пациентов, принимавших эти антималярийные препараты, и выявили, что они вызывают осложнения в работе сердечно-сосудистой системы – при приеме возникает сердечная аритмия.

Трамп сообщал ранее, что принимает гидроксихлорохин для профилактики. После двухнедельного курса в воскресенье президент США сказал в одном из интервью: «И кстати, я все еще здесь».

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как потенциального лекарства от COVID-19, при этом заявила, что эти препараты по-прежнему безопасны при лечении малярии, сообщает BBC.

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