Два лекарственных препарата – гидроксихлорохин и хлорохин – которые активно изучались как потенциально способные излечивать от нового коронавируса, оказались не просто неэффективными, а повышающими смертность от COVID-19.

Ученые проанализировали данные почти 100 тысяч пациентов, принимавших эти антималярийные препараты, и выявили, что они вызывают осложнения в работе сердечно-сосудистой системы – при приеме возникает сердечная аритмия.

Трамп сообщал ранее, что принимает гидроксихлорохин для профилактики. После двухнедельного курса в воскресенье президент США сказал в одном из интервью: «И кстати, я все еще здесь».

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как потенциального лекарства от COVID-19, при этом заявила, что эти препараты по-прежнему безопасны при лечении малярии, сообщает BBC.