Президент РМ считает, что богослужения в церквях нужно возобновить, но при определенных условиях

Игорь Додон считает, что службы в церквях можно проводить в помещении, но при условии, что количество прихожан не будет превышать 50 человек. Глава государства заявил в интервью порталу «Agora» о том, что решение будет принимать Национальная комиссия по общественному здоровью. В настоящее время службы проводятся вне помещений. Также Игорь Додон считает, что с 1 июня, когда будут отменены большая часть ограничений для экономических агентов, необходимо возобновить службы в церквях.

«Службы в церквях должны быть возобновлены тогда, когда решат специалисты. Надеюсь, что 1 июня, когда отменят большую часть запретов, разрешат проводить службы в помещении церквей», – сказал глава государства.

Напомним, что 1 июня карантинные ограничения начинают снижаться, в том числе, отменяется запрет на работу рынков в Бельцах и Кишиневе.