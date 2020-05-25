К вечеру 25 мая в Молдове зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 478, из них первичных – 383, а повторных – 95.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 7147 человек.

Из 54 новых случаев на сегодняшний день 4 – это медицинские работники, в том числе 1 фельдшер, 2 медсестры и 1 сотрудник вспомогательного персонала.