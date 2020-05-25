Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 мая 7147 зараженных
25 мая
20:21 2020
К вечеру 25 мая в Молдове зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 478, из них первичных – 383, а повторных – 95.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 7147 человек.
Из 54 новых случаев на сегодняшний день 4 – это медицинские работники, в том числе 1 фельдшер, 2 медсестры и 1 сотрудник вспомогательного персонала.