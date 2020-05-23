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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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«Аллигатор Гитлера» скончался в Московском зоопарке

23 мая
22:41 2020
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Сатурн, именно так звали миссисипского аллигатора, дожил до 84 лет, что случается очень редко, в дикой природе их век гораздо короче. Интересна история появления этого «американца» (именно в Америке родился Сатурн) в Московском зоопарке. Во время Второй мировой войны аллигатор содержался в Берлинском зоопарке, и в 1943, когда бомбили столицу Третьего рейха, он сбежал. В 1946 году британские солдаты обнаружили аллигатора и передали его русским. Тогда, вероятнее всего, и появился миф о том, что Сатурн был питомцем личного зверинца Гитлера.

Работники зоопарка говорили, что аллигатор был разборчив в еде, узнавал приносивших еду сотрудников и очень любил массаж щеткой.

По информации зоопарка, Сатурн станет экспонатом Дарвиновского музея.

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