24 мая (по старому стилю 11 мая) христиане поминают День Святого Мокия Амфипольского

История

Священномученик Мокий Амфипольский (Мокрый) рожден был в 3 веке в семье знатных и богатых граждан города Амфиполь. Его родители были христианами, и это определило его судьбу. Впоследствии, став священником, он до трагической смерти в старости неустанно словом обращал в христианскую веру язычников. А когда идолопоклонники донесли на его проповеди правителю, Мокий был схвачен и подвергнут множеству жесточайших мук. Его пытали, избивали, бросили в клетку к тиграм, а потом и в раскаленную печь, но, к ужасу палачей, Святой Мокий оставался цел и невредим. Более того, дикие звери, как будто понимая, кто перед ними, льнули к Святому, а пламя вдруг вырвалось из печи и сожгло палачей. И тогда его решили казнить. Но, опасаясь мятежа и народного гнева, властители города вывезли Мокия в Византию, где привели свой подлый приговор в исполнение, обезглавив Священномученика 24 мая. С тех пор этот день почитается именем Мокия. А император Константин в его честь воздвиг храм, куда были перенесены мощи Святого.

Мокию народ дал еще имя Мокрого, потому что 24 мая, в день его смерти, небеса, как бы оплакивая утрату, часто посылают на землю дожди.

Чего нельзя делать 24 мая 2020 года

В День Мокея Мокрого нельзя начинать новые проекты. Любые начинания в этот день обречены на неудачу. В старину говорили, что в этот день запрещено браться за работы в поле, а нарушителей небо покарает сильным градом. Еще было поверье, что делать уборку в доме 24 мая – плохая примета: есть риск оказаться в бедности и даже потерять здоровье.

Поверья и приметы:

Дождливая погода во второй половине дня предвещает такое же мокрое лето. А сама дождевая вода имеет целебные свойства.

В День Мокия поминают близких, о которых у вас сохранилась добрая память. Существовало поверье, что 24 мая пробуждаются русалки.

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