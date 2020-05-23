Лидер группы депутатов парламента Pro Moldova Андриан Канду регулярно на день рождения в качестве подарка получает часы, сообщает tribuna.md

В 2014-м скромный народный избранник на 39-летие получил хронометр Mont Blanc, оцениваемый в 5 800 долларов. Неназванный даритель принес бывшему председателю парламента изделие фирмы Zenith в 2011 году стоимостью в 11 000 долларов, в 2017-м за 8 000 долларов. Данную информацию журналисты почерпнули из декларации о доходах Канду. Основателем компании Zenith в 1865 году в Швейцарии стал предприниматель Жорж Февр-Жако. Сегодня цены на продукцию фирмы варьируются от 5 до 520 тысяч долларов.