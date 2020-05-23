Суббота, 23 мая 2020, 16:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кишиневский аэропорт: три авиарейса на Москву открыты до конца мая

23 мая
12:21 2020
Версия для печати

Орган гражданской авиации Молдовы объявил о трех чартерных рейсах на Москву до конца месяца. Осуществлять полеты будут две авиакомпании Air Moldova SRL и Fly One SRL.

29 и 31 мая рейсы «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Fly One

30 мая рейс «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Air Moldova.

Заказать билеты онлайн и узнать расписание вылетов можно на официальных сайтах указанных выше компаний: www.airmoldova.md и www.flyone.eu

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,570,00%
EUR19,150,00%
GBP21,370,00%
UAH0,660,00%
RON3,960,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 23.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд