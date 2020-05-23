Кишиневский аэропорт: три авиарейса на Москву открыты до конца мая
23 мая
12:21 2020
Орган гражданской авиации Молдовы объявил о трех чартерных рейсах на Москву до конца месяца. Осуществлять полеты будут две авиакомпании Air Moldova SRL и Fly One SRL.
29 и 31 мая рейсы «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Fly One
30 мая рейс «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Air Moldova.
Заказать билеты онлайн и узнать расписание вылетов можно на официальных сайтах указанных выше компаний: www.airmoldova.md и www.flyone.eu