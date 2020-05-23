Орган гражданской авиации Молдовы объявил о трех чартерных рейсах на Москву до конца месяца. Осуществлять полеты будут две авиакомпании Air Moldova SRL и Fly One SRL.

29 и 31 мая рейсы «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Fly One

30 мая рейс «Кишинев – Москва» будет осуществлять компания Air Moldova.

Заказать билеты онлайн и узнать расписание вылетов можно на официальных сайтах указанных выше компаний: www.airmoldova.md и www.flyone.eu