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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус: Латинская Америка станет следующим эпицентром

22 мая
15:06 2020
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Случаи заражения коронавирусом в Латинской Америке резко увеличились, вызывая обеспокоенность представителей системы здравоохранения.

В то время, как в Европе ослабляются изоляционные меры, Бразилия вышла на третье место по количеству зараженных – 300 000 подтвержденных случаев. Такие страны как Мексика, Чили и Перу также не справляются со вспышками вируса.

В соответствии с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, по Латинской Америка зарегистрировано более 600 000 заражений и более 30 000 смертей. Столичные больницы Перу и Чили заняты на 80% и 90% соответственно. Эксперты утверждают, что Латинская Америка еще не достигла пика по заражениям.

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