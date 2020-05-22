Случаи заражения коронавирусом в Латинской Америке резко увеличились, вызывая обеспокоенность представителей системы здравоохранения.

В то время, как в Европе ослабляются изоляционные меры, Бразилия вышла на третье место по количеству зараженных – 300 000 подтвержденных случаев. Такие страны как Мексика, Чили и Перу также не справляются со вспышками вируса.

В соответствии с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, по Латинской Америка зарегистрировано более 600 000 заражений и более 30 000 смертей. Столичные больницы Перу и Чили заняты на 80% и 90% соответственно. Эксперты утверждают, что Латинская Америка еще не достигла пика по заражениям.