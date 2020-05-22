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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове смягчили требования к сертификатам происхождения товаров

22 мая
00:06 2020
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Законом об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения вводится правило применения гибкости для сертификатов происхождения в иных формах, чем те, которые предусмотрены законодательством. Эта практика в настоящее время используется в ЕС в связи с невозможностью выдачи сертификатов в оригинале, на бумаге, с подписью и печатью.Закон также предусматривает, что в июне «Posta Moldovei» будет распределять государственные пенсии и социальные пособия на дому.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.

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