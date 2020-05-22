Соответствующие поправки к Трудовому кодексу, регулирующие организацию удаленной работы, были утверждены в четверг депутатами в двух чтениях

«Если работник не может выполнять работу на рабочем месте, организованном работодателем, и для защиты безопасности и здоровья работника в исключительных ситуациях, связанных с объявлением чрезвычайного положения, осады и войны или объявлением чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, работодатель, в зависимости от специфики работы работника, может по мотивированному приказу (распоряжению, решению) установить временное изменение правил для работника с выполнением работы на дому или удаленно, без внесения этих изменений в индивидуальный трудовой договор. Приказ (распоряжение, решение) доводится до сведения работника своевременно, в том числе с помощью электронных средств сообщения», – говорится в проекте. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уточнила, что новые правила не влияют на социальные гарантии работников.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.