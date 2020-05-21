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Газета "Кишиневские новости"

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МСК утвердил Документ о стратегическом планировании Кишинева

21 мая
23:41 2020
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В четверг Муниципальный совет Кишинева утвердил Документ о стратегическом планировании и устойчивом развитии «Кишинэу – зеленый город – стратегическое планирование муниципия Кишинэу».

Кто не мечтает жить в чистом, зеленом и безопасном городе с благоприятной экологией? Проект программы ЕБРР «Зеленые города», частью которой стал и Кишинев, разрабатывался у нас с августа 2018 по декабрь 2019 года при поддержке консультантов из ЕБРР.

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что приоритеты документа, принятого сегодня, будет устанавливать муниципалитет. Один из приоритетов – очистка реки Бык и городских озер. Говорил градоначальник и о том, что для реализации проектов будет использовано как внутреннее, так и внешнее финансирование.

Для того, чтобы обеспечить жителям муниципия здоровую окружающую среду, были поставлены конкретные цели. Они касаются управления энергопотреблением, управления отходами, инвестиций, зеленых зон, транспорта и др.

Одобрив документ примэрия взяла на себя обязательство достичь определенных целей уже в текущем году, включая создание рабочей группы для разработки долгосрочной дорожной карты и реализацию основных положений документа стратегического планирования.

Решение было принято голосами 42 советников.

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