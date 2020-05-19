Луна в Тельце. Обостренное чутье, повышенная работоспособность и… желание расслабиться.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 20 мая?

Обостренное чутье, повышенная работоспособность и желание… расслабиться. Таким будет 20 мая. С раннего утра вы точно будете знать не только, что надо сделать, но и какой способ решения ваших задач будет самым результативным. Любые финансовые операции обязательно принесут ощутимый доход. У вас все будет получаться, и радость побед, даже самых маленьких, будет пьянить. Постарайтесь как можно больше вопросов решить до обеда, так как во второй половине дня лень накинет на вас свои сети, и это может случиться в любую минуту. Вам вдруг захочется душевно посидеть в уютном кафе за бокалом хорошего вина, ну, или за чашечкой кофе. Позвольте себе вечером эту маленькую слабость!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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