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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 20 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 20 мая
19 мая
20:26 2020
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По Святцам 20 мая День Ангела у Авива, Акакия, Антона, Давида, Ивана, Иосифа, Михаила, Семена, Степана, Фадея.

Вам часто встречались Мечтатели и романтики, способные быть серьезными и практичными? Очень редкое сочетание, согласитесь. Общительны, иногда даже слишком, что позволяет им с легкостью перекладывать часть своих проблем на других. Но легковесность их иллюзорна. Они четко знают, чего хотят от жизни, и никогда не упустят своего шанса. Из любого разговора, даже если это беззаботная болтовня с друзьями, они обязательно вынесут рациональное зернышко. Хорошо знают свои недостатки, но болезненно реагируют, когда их обнаруживает еще кто-то. Никогда не напоминайте имениннику этого дня о его «проколах», если хотите быть в числе его друзей!

Поздравляем именинников!

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