В течение прошедшего дня, 19 мая, произошло еще 2 случая смерти от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из Кишинева, у которого были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, ожирение гр. II, гипертония гр. II, стенокардия CF III и 70-летняя женщина из Приднестровья со смешанной энцефалопатией, смешанными заболеваниями сердца.

На вечер 19 мая 2508 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 221 человек умер от инфекции.

Министр здравоохраниения Виорика Думбрэвяну, обращаясь к согражданам, призвала к ответственности и напомнила о необходимости соблюдать рекомендации специалистов во время объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в Республике Молдова.