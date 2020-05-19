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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: За сутки + 2 смерти от инфекции COVID-19

19 мая
20:11 2020
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В течение прошедшего дня, 19 мая, произошло еще 2 случая смерти от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из Кишинева, у которого были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, ожирение гр. II, гипертония гр. II, стенокардия CF III и 70-летняя женщина из Приднестровья со смешанной энцефалопатией, смешанными заболеваниями сердца.

На вечер 19 мая 2508 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 221 человек умер от инфекции.

Министр здравоохраниения Виорика Думбрэвяну, обращаясь к согражданам, призвала к ответственности и напомнила о необходимости соблюдать рекомендации специалистов во время объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в Республике Молдова.

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