К вечеру 19 мая в Молдове зарегистрировано 202 новых случая заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1288, из них первичных – 1070, а повторных – 218.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6 340.

Из 202 новых случаев на сегодняшний день 36 – это медицинские работники, в том числе 9 врачей, 21 медсестра и 6 сотрудников вспомогательного персонала.