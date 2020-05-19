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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 мая 6 340 зараженных

19 мая
20:06 2020
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К вечеру 19 мая в Молдове зарегистрировано 202 новых случая заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1288, из них первичных – 1070, а повторных – 218.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6 340.

Из 202 новых случаев на сегодняшний день 36 – это медицинские работники, в том числе 9 врачей, 21 медсестра и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

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