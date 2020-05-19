Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 мая 6 340 зараженных
19 мая
20:06 2020
К вечеру 19 мая в Молдове зарегистрировано 202 новых случая заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1288, из них первичных – 1070, а повторных – 218.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6 340.
Из 202 новых случаев на сегодняшний день 36 – это медицинские работники, в том числе 9 врачей, 21 медсестра и 6 сотрудников вспомогательного персонала.