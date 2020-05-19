Поляки в ярости: антиправительственная песня попала под цензуру
19 мая
18:21 2020
Польская радиостанция подверглась жесткой критике, после того как антиправительственную песню, занимавшую первые места в музыкальных чартах страны, сняли с эфира.
В песне польский исполнитель Kazik активно критикует действия главы правящей националистической партии Польши.
Ведущий радио-шоу Trojka и еще два постоянных диджея станции уволились. Депутаты от правящей партии наравне с оппозицией осудили удаление песни. Директор радиостанции заявил, что ситуация исправлена.