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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Поляки в ярости: антиправительственная песня попала под цензуру

19 мая
18:21 2020
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Польская радиостанция подверглась жесткой критике, после того как антиправительственную песню, занимавшую первые места в музыкальных чартах страны, сняли с эфира.

В песне польский исполнитель Kazik активно критикует действия главы правящей националистической партии Польши.

Ведущий радио-шоу Trojka и еще два постоянных диджея станции уволились. Депутаты от правящей партии наравне с оппозицией осудили удаление песни. Директор радиостанции заявил, что ситуация исправлена.

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