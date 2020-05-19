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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус: Что не так со шведскими домами для престарелых?

Коронавирус: Что не так со шведскими домами для престарелых?
19 мая
18:11 2020
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Постояльцы домов для престарелых в Швеции составляют половину от общего числа умерших из-за Covid-19 в стране, передает BBC.

Некоторые работники системы здравоохранения Швеции считают, что бездействие домов для престарелых стоит людям жизней.

Старшая возрастная группа является наиболее уязвимой в условиях распространения вируса, в Швеции 3 698 умерших, большинству было за 70. Из них 48,9% содержались в домах для престарелых. 31 марта Швеция запретила посещение публичных учреждений.

Премьер-министр Стефан Лёвен признал, что Швеция сделала недостаточно для безопасности пожилых граждан страны.

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