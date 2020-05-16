Часть денег прошла через банки Латвии.

Об этом рассказал Игорь Додон в программе «Президент отвечает»:

– Миллиард, украденный из молдавской банковской системы, в значительной степени находится за пределами страны. Часть денег прошла через банки Латвии, и сейчас предпринимаются усилия по созданию совместных следственных команд. Недавно я провел дискуссию с президентом Латвии и, скорее всего, в понедельник направлю ему официальное письмо с просьбой, чтобы латвийские следователи не блокировали деятельность молдавских прокуроров.

Часть денег осталась внутри страны, активы в несколько миллиардов леев заблокированы, есть и некоторые банковские учреждения, которые были вовлечены в эти схемы, это бывшее руководство Национального банка и кое-кто из нынешнего руководства. Прокуратура активно занимается этим делом, и оно хорошо продвигается.