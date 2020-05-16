Об этом заявил Игорь Додон в программе «Президент отвечает».

«Из всех партий только ПСРМ отказалась от финансирования из государственного бюджета и перечислила деньги на борьбу с COVID-19. Больше никто этого не сделал. Партии могли бы пойти на этот шаг, если бы у них была совесть, – сказал глава государства. – Это больше миллиона леев. Вы знаете, что по предложению Партии социалистов в законодательство были внесены необходимые изменения, чтобы сделать возможной передачу этих субсидий», – рассказал глава государства.