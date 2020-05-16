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Газета "Кишиневские новости"

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Экзамены на степень бакалавра – дело добровольное

16 мая
20:26 2020
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Такое мнение высказал глава государства в программе «Президент отвечает».

«Экзамены на степень бакалавра не должны быть отменены, так же как и не должны быть обязательными. И в нынешних условиях необходимо вернуться к этой идее. Идут на БАК все или те, кому это нужно. Для тех, кто не сдал в прошлом году, будут искать решения, чтобы они сдали экзамен в этом году, Нельзя, чтобы они из-за эпидемии потеряли еще год», – сказал Игорь Додон.

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