Такое мнение высказал глава государства в программе «Президент отвечает».

«Экзамены на степень бакалавра не должны быть отменены, так же как и не должны быть обязательными. И в нынешних условиях необходимо вернуться к этой идее. Идут на БАК все или те, кому это нужно. Для тех, кто не сдал в прошлом году, будут искать решения, чтобы они сдали экзамен в этом году, Нельзя, чтобы они из-за эпидемии потеряли еще год», – сказал Игорь Додон.