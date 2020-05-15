В программе «Президент отвечает» Игорь Додон прокомментировал действия Конституционного суда

– Есть все предпосылки, что Конституционный суд снова может быть использован как политический инструмент, как было до июня прошлого года при Плахотнюке. Меня все чаше спрашивают об этом в районах. Есть всенародно избранный президент и всенародно избранный парламент, есть парламентское большинство, а теперь 3-4 человека по запросу какого-то депутата аннулируют документы, принятые парламентским большинством. И тогда возникает логичный вопрос: зачем нужен этот парламент и это большинство, если у кого-то в кармане 3-4 судьи Конституционного суда? Мы помним, как на коленке писались решения об узурпации власти, и дело это, кстати, еще не закрыто. И мы в нужный момент доведем все это до конца.

Я отношусь с уважением к независимым институтам государства, в том числе КС, и не важно, кто во главе его. Да, нам не нравится решение по кредитному соглашению с Россией, но мы приняли во внимание аргументы суда и возобновим переговоры. Но и Конституционный суд должен относиться с уважением к другим независимым институтам, тем более, избранным народом. А судей народ не выбирал – двое назначены парламентом, двое правительством и двое – Высшим советом магистратуры. Я никогда не пытался использовать КС в политических целях. За последний год с тех пор, как мы избавились от прежнего состава КС, был хоть один раз, чтобы я обращался в суд с просьбой кого-то остановить или что-то интерпретировать? Ни разу! А мои политические оппоненты сейчас снова пытаются идти по этому пути.

Если КС продолжит прежнюю практику, то недовольство людей будет очень велико, особенно если суд попытается вмешаться в демократические избирательные процессы. Тогда народное недовольство снесет этот суд. Я не знаю, в какой форме – юридической или физической, но я очень надеюсь, что мы не дойдем до этого…