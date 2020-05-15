В Германии осквернение символики других государств и Евросоюза теперь расценивается как преступление на почве ненависти. Кроме денежного штрафа нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Голосование новой редакции соответствующего закона в Бундестаге, прошедшее в четверг, 14 мая, приравняло осквернение иностранных флагов, включая флаг ЕС, к осквернению немецкого флага. Поводом для внесения изменений послужил инцидент, когда в 2017 году в Берлине во время демонстрации были сожжены флаги Израиля.

По мнению министра юстиции Германии Кристины Ламбрехт, публичное сожжение флага не имеет ничего общего с мирными протестами, а лишь разжигает ненависть и агрессию.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» выступила против введения новой правовой нормы и заявила, что новый закон является вмешательством в свободу слова и самовыражения.