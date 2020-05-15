Пятница, 15 мая 2020, 18:59

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Сожжение флага ЕС может грозить немцам тюремным сроком

15 мая
15:16 2020
Версия для печати

В Германии осквернение символики других государств и Евросоюза теперь расценивается как преступление на почве ненависти. Кроме денежного штрафа нарушителю будет грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Голосование новой редакции соответствующего закона в Бундестаге, прошедшее в четверг, 14 мая, приравняло осквернение иностранных флагов, включая флаг ЕС, к осквернению немецкого флага. Поводом для внесения изменений послужил инцидент, когда в 2017 году в Берлине во время демонстрации были сожжены флаги Израиля.

По мнению министра юстиции Германии Кристины Ламбрехт, публичное сожжение флага не имеет ничего общего с мирными протестами, а лишь разжигает ненависть и агрессию.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» выступила против введения новой правовой нормы и заявила, что новый закон является вмешательством в свободу слова и самовыражения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,81+0,44%
EUR19,27+0,56%
GBP21,59–0,45%
UAH0,67+0,69%
RON3,98+0,57%
RUB0,24+0,18%

Курсы валют в MDL на 15.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд