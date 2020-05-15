Телеканал PRIME TV, принадлежащий бывшему лидеру демократов Владу Плахотнюку, аннулировал передачу с участием президента Игоря Додона, запланированую на 21.30 14 мая. Участие в передаче было анонсировано на странице президента в социальной сети, затем сообщение исчезло. А сегодня в ходе передачи «Президент отвечает» глава государства прокомментировал произошедшее.

«Я был готов к передаче и в 19.00, когда еще находился в администрации президента, получил сообщение, что из-за технических причин передача отменяется. Я сожалею, что эта дискуссия не состоялась. Может, случилось что-либо, может камера сгорела или у кого-то что-то горит. Не знаю, дал им жару Плахотнюк или его крестник, или еще кто-то, но на Prime TV я не попал», – заявил Игорь Додон.