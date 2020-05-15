На будущей неделе Игорь Додон примет участие в online-заседании Верховного совета Евроазиатского сообщества, в котором Молдова обладает статусом наблюдателя. Глава государства сообщил, что эта видеоконференция состоится 19 мая. Игорь Додон заявил, что первоначально собирался отправиться в Минск по приглашению Александра Лукашенко, однако по возвращению ему пришлось бы находится на карантине 14 дней.

«Господин Лукашенко отдельно пригласил меня совершить рабочий визит. Там возведен, по инициативе президента Молдовы, монумент в честь Иона Солтыса, и мы должны его открыть. Я хотел в воскресенье отправиться с рабочим визитом в Минск. Обсудил с министром Думбрэвяну ситуацию с карантином по возвращении и есть ли исключения. Она сказала, что не существует никаких исключений», – заявил Игорь Додон.

В мае 2018 года Молдова получила статус наблюдателя при Евроазиатском экономическом союзе. Это произошло по предложению российского президента Владимира Путина и было единогласно поддержано всеми лидерами стран Союза.