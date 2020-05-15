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Газета "Кишиневские новости"

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Говорим Pro Moldova, подразумеваем Шор

15 мая
12:21 2020
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Председатель Демпартии Павел Филип заявил, что отказался от финансовой помощи из Тель-Авива, сообщает ziarulnational.md

По словам политика, Андриан Канду намеревался передать ему деньги от Илана Шора, ныне проживающего в Израиле. «Давайте не будем обманывать себя, Pro Moldova и Партия “ШОР” – одна команда. Да, была создана группа Pro Moldova, но все понимают, где ее корни. Поэтому не имеет большой важности то, что одни депутаты уходят в Pro Moldova, а другие в “ШОР”», – разъяснял журналистам Филип. Он уверен, из-за его отказа сотрудничать с Шором Демпартию покинул Канду, а следом за ним ушли еще одиннадцать депутатов.

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