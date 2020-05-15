Председатель Демпартии Павел Филип заявил, что отказался от финансовой помощи из Тель-Авива, сообщает ziarulnational.md

По словам политика, Андриан Канду намеревался передать ему деньги от Илана Шора, ныне проживающего в Израиле. «Давайте не будем обманывать себя, Pro Moldova и Партия “ШОР” – одна команда. Да, была создана группа Pro Moldova, но все понимают, где ее корни. Поэтому не имеет большой важности то, что одни депутаты уходят в Pro Moldova, а другие в “ШОР”», – разъяснял журналистам Филип. Он уверен, из-за его отказа сотрудничать с Шором Демпартию покинул Канду, а следом за ним ушли еще одиннадцать депутатов.