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Газета "Кишиневские новости"

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Демократы Молдовы, оказывается, плохо относятся к Румынии

15 мая
12:16 2020
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Двадцать один местный советник из Сынжерейского района, избранные от Демпартии, покинули политформирование и объявили о присоединении к группе Pro Moldova.

Ушедшие из ДПМ обвиняют бывших коллег в том, что они “отклонились от европейского курса”. По их мнению, выражается это в: “Поддержке ратификации договора с Россией и плохом отношении к Румынии”. По неофициальной информации, практически у всего руководства ДПМ есть румынские паспорта. На сайте группы Pro Moldova сообщается, что в последнее время Демпартию покинули 150 районных и местных советников.  

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