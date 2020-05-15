Двадцать один местный советник из Сынжерейского района, избранные от Демпартии, покинули политформирование и объявили о присоединении к группе Pro Moldova.

Ушедшие из ДПМ обвиняют бывших коллег в том, что они “отклонились от европейского курса”. По их мнению, выражается это в: “Поддержке ратификации договора с Россией и плохом отношении к Румынии”. По неофициальной информации, практически у всего руководства ДПМ есть румынские паспорта. На сайте группы Pro Moldova сообщается, что в последнее время Демпартию покинули 150 районных и местных советников.