Заместитель председателя Партии «Платформа “Достоинство и правда”», депутат парламента Игорь Мунтяну заявил на пресс-конференции, что правительство Иона Кику не справляется со своими обязанностями.

По мнению политика, кабинет министров неадекватно отреагировал на “эпидемиологический кризис”. Также исполнительная власть не смогла в нужной степени помочь предпринимателям, испытывающим трудности из-за пандемии. По мнению Мунтяну, правительство привело страну к “международной изоляции” и препятствует сотрудничеству с международными партнерами: Румынией, США и Евросоюзом. Депутат поставил в вину премьеру желание интегрировать Молдову в Евразийский союз. Мунтяну уверен, правительство надо отправить в отставку, но тогда, когда будет сформирован альтернативный кабинет министров, а пока такового у представителей оппозиции нет.