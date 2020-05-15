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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы хотят отправить в отставку, но… не сегодня

15 мая
12:11 2020
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Заместитель председателя Партии «Платформа “Достоинство и правда”», депутат парламента Игорь Мунтяну заявил на пресс-конференции, что правительство Иона Кику не справляется со своими обязанностями.

По мнению политика, кабинет министров неадекватно отреагировал на “эпидемиологический кризис”. Также исполнительная власть не смогла в нужной степени помочь предпринимателям, испытывающим трудности из-за пандемии. По мнению Мунтяну, правительство привело страну к “международной изоляции” и препятствует сотрудничеству с международными партнерами: Румынией, США и Евросоюзом. Депутат поставил в вину премьеру желание интегрировать Молдову в Евразийский союз. Мунтяну уверен, правительство надо отправить в отставку, но тогда, когда будет сформирован альтернативный кабинет министров, а пока такового у представителей оппозиции нет.     

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