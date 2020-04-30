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Газета "Кишиневские новости"

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Работы на кишиневской очистной станции выполнены более чем на 50%

30 апреля
20:21 2020
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Работы по реконструкции очистных сооружений в столице осуществляются непрерывно. На данный момент объем выполненных работ составляет 52%, а 92% необходимого оборудования уже закуплено. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на стройплощадке.

«Предпринимаем все меры, чтобы неприятный запах не вернулся летом в Кишинев, но решением может стать строительство очистной станции закрытого типа – по примеру развитых стран. Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, при всех тех, кто руководил муниципалитетом. Им должно быть стыдно за то, что позволили образоваться такой экологической проблеме», – заявил мэр.

Градоначальник уточнил, что в условиях пандемии был продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе, объявленном «Apă Canal Chișinău». В реконструкции станции кроме отечественных специалистов участвуют и румынские.

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