Работы по реконструкции очистных сооружений в столице осуществляются непрерывно. На данный момент объем выполненных работ составляет 52%, а 92% необходимого оборудования уже закуплено. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на стройплощадке.

«Предпринимаем все меры, чтобы неприятный запах не вернулся летом в Кишинев, но решением может стать строительство очистной станции закрытого типа – по примеру развитых стран. Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, при всех тех, кто руководил муниципалитетом. Им должно быть стыдно за то, что позволили образоваться такой экологической проблеме», – заявил мэр.

Градоначальник уточнил, что в условиях пандемии был продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе, объявленном «Apă Canal Chișinău». В реконструкции станции кроме отечественных специалистов участвуют и румынские.