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Газета "Кишиневские новости"

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Эпидемиологическая ситуация в Молдове может ухудшиться

29 апреля
20:26 2020
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Президент страны обратился к гражданам с просьбой соблюдать профилактические меры и в дальнейшем. В ходе брифинга глава государства сообщил, что наша страна еще находится в зоне риска.

«С 27 апреля отменены определенные ограничения. В большей части, с некоторыми исключениями, граждане соблюдают введенные властями меры. Подтвержденные случаи растут, но в целом ситуация контролируемая. Мы продолжаем оставаться в зоне риска, и, если не соблюдать рекомендации, мы будем вынуждены вернуться к более строгим ограничениям», – сообщил Игорь Додон.

Отметим, что за последние сутки был проведен 801 тест, из которых положительный результат дали 133 случая.

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