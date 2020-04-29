Игорь Додон сообщил, что пособие по безработице в размере 2775 леев смогут получать и патентообладатели, которые не работали во время кризиса

«У меня состоялись несколько встреч с предпринимателями, в том числе и патентообладателями. Предлагаем, чтобы те, кто не работал, получили право обращаться за пособием по безработице. Это их просьба, поэтому, возможно, уже сегодня будет принято решение, и они смогут получать эти средства», – объяснил глава государства.

По данным Агентства занятости населения, с 7 по 29 апреля принято 3788 решений, дающих право получать данный вид пособия.