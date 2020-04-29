Президент Игорь Додон призвал оппозиционных политиков к диалогу, напомнив о возможных последствиях блокировки бюджета. Глава государства заявил, что в первую очередь пострадают граждане страны, если в казну не поступят средства российского кредита.

«Бюджет и налогово-бюджетная политика вступили в силу, но эти два документа были опротестованы в КС группой Канду или Шора. Понимаем, что здесь есть интерес аннулировать положение об изъятии части 9-тиеврового сбора в аэропорту, которую мы решили направить в бюджет. Кому-то это не нравится, вот и хотят отменить. Повторяю: если заблокируют бюджет, будет сложная ситуация с социальными выплатами», – пояснил свою позицию Игорь Додон.

Глава государства также высказался относительно предстоящего 7 мая решения судей Конституционного суда по российскому кредиту.

«Уважаемые оппоненты, друзья, мы все граждане этой страны. Государство нуждается в ресурсах, чтобы справиться с пандемией. Я говорил с людьми, они не понимают, что вы делаете и почему намерены заблокировать поступления в бюджет в размере 4 млрд леев. Деньги, которые должны пойти на дороги, поддержку предпринимателей, включая субвенции по кредитам, медицинскую систему, социальные выплаты, на сельское хозяйство. Те, кто начал этот процесс, должны будут взять на себя ответственность. Не думаю, что члены КС – враги собственного народа. Давайте оставим в стороне геополитическую борьбу – если что-то неверно, давайте встретимся и обсудим. Ведь пострадают обычные люди, а не те, у кого активы и семьи за границей. Призываю к консенсусу, к обсуждению того, что надо сделать, чтобы помочь людям», – считает Игорь Додон.

Напомним, что с требованием аннулировать соглашение о российском кредите в Конституционный суд обратились депутаты группы Канду, а также фракций ПДС и «Платформы DA».