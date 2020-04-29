Политолог Руслан Шевченко считает, что мэр города Бельцы Ренато Усатый превращается в теряющего популярность и медленно сходящего со сцены политика.

«Популярность Усатого, испытавшая существенный взлет на фоне борьбы со своим бывшим шефом и покровителем В. Филатом, а затем и В. Плахотнюком (2014-2016 гг.) и приведшая его самого с соратниками на должности в органах местной власти, постепенно катится к закату. Если в период массовых протестов 2015-2016 гг. его популярность достигала, по опросам, 10-12%, то теперь опросы дают ему до 2-3%, т.е. в пределах статистической погрешности, лишая надежд попасть в парламент», – пишет Шевченко на своей странице в Facebook.

Также политолог отмечает, что, хотя Усатый и некоторые его выдвиженцы вновь выиграли местные выборы в некоторых населенных пунктах, для большей части избирателей страны стало ясно, что Ренато Усатый не сумел решить инфраструктурные проблемы города.

«Многие его местные функционеры, став примарами, отметились только грозными обещаниями о том, как они будут бороться с коррупцией и беспощадно карать тех, кто будет в ней замешан. Никаких реальных шагов в этом направлении предпринято не было», – считает Шевченко.

Политолог отмечает, что Усатый постепенно превращается в теряющего популярность и медленно сходящего со сцены политика. Более того, после устойчивого снижения рейтинга интерес к нему стал и в России падать.

«Исчезновение Р. Усатого из молдавской политики не будет иметь серьезных последствий. Его партия быстро развалится, так как держится в основном на нем самом, а значимых фигур там нет», – пишет Руслан Шевченко.