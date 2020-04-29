Игорь Додон обсудил реформу юстиции с группой известных молдавских юристов

Президент страны Игорь Додон встретился сегодня с группой известных молдавских юристов для обсуждения ряда вопросов, связанных с функционированием и реформированием системы юстиции. Стороны провели обмен мнениями по большинству актуальных проблем этой сферы. Кроме того, говорили о ходе реформирования системы юстиции, о важности подготовки судейских кадров в соответствии с международными стандартами, о мерах по борьбе с коррупцией в структурах центральной и местной власти.

Президент отметил важность обеспечения независимости судебной системы, создания необходимых условий для того, чтобы она функционировала лишь в интересах государства и граждан.