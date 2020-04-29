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Газета "Кишиневские новости"

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Кому из судей КС грозит отзыв за разглашение тайны голосования?

29 апреля
17:16 2020
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Депутат от Партии социалистов Василий Боля подал жалобу в Высший совет магистратуры на судей Конституционного суда Любу Шову, Николая Рошку и Домнику Маноле.

Об этом социалист написал на своей странице в социальной сети.

В своем обращении Боля требует наложить санкции на судей путем прекращения их мандатов в связи с тем, что судьи КС допустили вмешательство в деятельность Конституционного суда и разгласили тайну процесса голосования.

В частности, в августе 2019 года Люба Шова рассказала в эфире одного из телеканалов, как она и Николай Рошка проголосовали на выборах председателя КС. То же нарушение совершила и Домника Маноле, которая написала в соцсетях, как она голосовала при избрании председателя Конституционного суда.

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