Депутат от Партии социалистов Василий Боля подал жалобу в Высший совет магистратуры на судей Конституционного суда Любу Шову, Николая Рошку и Домнику Маноле.

Об этом социалист написал на своей странице в социальной сети.

В своем обращении Боля требует наложить санкции на судей путем прекращения их мандатов в связи с тем, что судьи КС допустили вмешательство в деятельность Конституционного суда и разгласили тайну процесса голосования.

В частности, в августе 2019 года Люба Шова рассказала в эфире одного из телеканалов, как она и Николай Рошка проголосовали на выборах председателя КС. То же нарушение совершила и Домника Маноле, которая написала в соцсетях, как она голосовала при избрании председателя Конституционного суда.