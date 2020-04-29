Председатель Партии платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе провел брифинг. На нем он разоткровенничался с журналистами и поделился наблюдением: минувшей зимой в Молдове не было снега.

Данный факт глава политформирования положил в основу обращения к правительству. В нем он предлагает кабинету министров для борьбы с засухой воспользоваться универсальным средством, разрешающим все проблемы, а именно «обратиться к внешним партнерам за предоставлением финансовой помощи». Также Нэстасе рекомендует освободить от подоходного налога фермеров, чей урожай пострадал от безводья, закупить в государственный резерв 150 тысяч тонн пшеницы и столько же кукурузы.