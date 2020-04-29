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Газета "Кишиневские новости"

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Как Нэстасе намерен спасти Молдову?

29 апреля
16:41 2020
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Председатель Партии платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе провел брифинг. На нем он разоткровенничался с журналистами и поделился наблюдением: минувшей зимой в Молдове не было снега.

Данный факт глава политформирования положил в основу обращения к правительству. В нем он предлагает кабинету министров для борьбы с засухой воспользоваться универсальным средством, разрешающим все проблемы, а именно «обратиться к внешним партнерам за предоставлением финансовой помощи». Также Нэстасе рекомендует освободить от подоходного налога фермеров, чей урожай пострадал от безводья, закупить в государственный резерв 150 тысяч тонн пшеницы и столько же кукурузы.

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