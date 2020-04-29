Проведено 106 километров газопровода от Унген до Кишинева из 120 запланированных, сообщил руководитель компании Vestmoldtransgaz Юлиан Бутнару министру экономики и инфраструктуры Серджиу Райляну.

«Мы заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности страны, в том числе и путем диверсификации путей поставок природного газа. Подключение к европейской энергетической системе позволит достичь этой цели», – заявил Райлян, информирует пресс-служба Минэкономики. Vestmoldtransgaz является дочерним предприятием румынского Transgaz.