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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове у «Газпрома» появится конкурент

29 апреля
16:41 2020
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Проведено 106 километров газопровода от Унген до Кишинева из 120 запланированных, сообщил руководитель компании Vestmoldtransgaz Юлиан Бутнару министру экономики и инфраструктуры Серджиу Райляну.

«Мы заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности страны, в том числе и путем диверсификации путей поставок природного газа. Подключение к европейской энергетической системе позволит достичь этой цели», – заявил Райлян, информирует пресс-служба Минэкономики. Vestmoldtransgaz является дочерним предприятием румынского Transgaz.

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